Пассажир Mitsubishi погиб в ДТП с «КамАЗом» на М-5 под Сызранью 29 декабря 2022

На месте страшного ДТП работали спасатели Фото: СОЦСЕТИ

Стало известно еще об одном смертельном ДТП в Самарской области 29 декабря 2022 года. Оно произошло примерно в 11:10 на 876 км трассы М-5 в Сызранском районе. Там столкнулись Mitsubishi ASX и «КамАЗ».

- Легковой и грузовой автомобили столкнулись во встречном направлении при неблагоприятных погодных условиях. На месте происшествия работали сотрудники ПСО Сызрани. Погиб пассажир, женщина-водитель в тяжелом состоянии передана медикам, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

По данным ГУ МВД по региону, в ДТП пострадала не только автомобилистка, но еще и 10-месячный ребенок. Их доставили в больницу. По предварительным данным, авария унесла жизнь отца семейства. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

Напомним, ранее в Самарской области произошли два ДТП, в которых погибли 9 человек. Одно – в Сызранском, а другое – в Камышлинском районе.

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