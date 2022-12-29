Самару сковали 9 балльные пробки 29 декабря 2022 года

В городе сложно проехать. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре специалисты отмечают серьезные пробки. Транспортный затор образовался вечером, 29 декабря 2022 года.

Согласно данным Яндекс.Карт, сложно проехать по улицам Владимировской, Тухачевского, Осипенко, Ленинской, Полевой, Маяковского, Красноармейской, Вилоновской, Ново-Садовой, Мичурина, Ульяновской и Московскому шоссе. В регионе ожидается сильный снегопад и заносы. Водителям рекомендуют быть более внимательными.

Напомним, сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах движения во время непогоды. Автолюбителям необходимо сохранять дистанцию и не превышать оптимальную скорость движения.

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