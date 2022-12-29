В Самаре вспыхнули старые дома на улице Ставропольской 29 декабря 2022 года

Специалисты прибыли на место. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре стало известно о возгорании на улице Ставропольской. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.

Судя по полученным видео, пожар произошел в старом двухэтажном доме. Сильный огонь охватил первый этаж ветхого строения. На место прибыла спецтехника. По информации МЧС России по Самарской области, заброшенный дом барачного типа загорелся днем, 29 декабря 2022 года.

Чтобы потушить возгорание, на место прибыли 23 специалиста и 5 единиц техники. О пострадавших и причине возгорания пока неизвестно.

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