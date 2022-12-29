Управился за 50 минут: самарцы выстроились в очередь, чтобы лично попрощаться с Сергеем Пиняевым

Сергей Пиняев лично попрощался с самарскими болельщиками Фото: Евгений ЕГОРОВ

Сергей Пиняев лично попрощался с самарскими болельщиками 29 декабря 2022 года. Футболист, который покинул самарские «Крылья Советов» и перешел в столичный «Локомотив», специально прилетел в Самару ради прощания со своими преданными фанатами. Журналст «КП-Самара» побывал на месте событий. Показываем, как Сергей Пиняев прощался с болельщиками «КС».

Мероприятие прошло в центральном атриуме ТРК «Космопорт». Здесь неоднократно представляли новичков «Крыльев», а вот прощальная встреча прошла впервые.

Из желающих сфотографироваться с Сергеем, пожать ему руку и получить автограф выстроилась очередь. Столпотворение вызвало интерес и у случайно проходивших мимо юных посетительниц торгового центра, которые впервые услышали фамилию Пиняева.

Несмотря на то, что, судя по реакции в соцсетях, не все позитивно восприняли новость о переходе 18-летнего футболиста в стан столичного клуба, на мероприятии звучали только слова поддержки, агрессивно настроенной публики не было.

Хотя встреча была рассчитана изначально на полтора часа, прошла она вдвое быстрее - очередь иссякла за 50 минут.

Пообщаться СМИ Пиняев отказался.

- Меня неправильно поймут в «Локомотиве», что я в Самаре раздаю комментарии. Вот начну играть и забивать в новой команде - тогда и буду давать интервью, - отрезал молодой футболист.

«КП-Самара» сообщала, что вместе с Пиняевым из «Крыльев» в «Локомотив» перешел нападающий Максим Глушенков. Он попрощался с самарскими болельщиками постом в соцсетях.