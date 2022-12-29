В декабре ожидаются рекорды выдачи ипотеки

В Сбере ожидают, что объем ипотечных выдач в декабре будет рекордным и превысит максимальные показатели марта 2022 года. В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказываются ожидаемые изменения условий господдержки со следующего года. 28 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6000.

По прогнозам аналитиков, большая часть кредитов придется на вторичное жилье, около трети – на первичное, на третьем месте - индивидуальное жилищное строительство.