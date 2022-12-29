Губернатор Самарской области вручил многодетной семье ключи от нового автомобиля

Губернатор передал семье ключи и подарки. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил многодетной семье ключи от нового автомобиля. Глава региона встретился с земляками 29 декабря 2022 года.

Семья Сидоровых из Клявлинского района воспитывает 21 ребенка, 12 из которых приемные. Все ребята любят творчество: поют, танцуют, пишут песни, играют на гитаре. Вся семья живет в частном доме, построенном отцом – Валерием Михайловичем вместе с сыновьями. Мужчина отмечает, что при воспитании детей они придерживают правила – расти вместе с ними, интересоваться их мнением и быть для ребят примером.

В сентябре текущего года у семьи Сидоровых произошел пожар. Из-за перепада электричества загорелся гараж, где находился автомобиль, на котором возили детей в школу, поликлинику и кружки. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с многодетной семьей и передал им ключи от 7-местного автомобиля. В новой машине лежали подарки каждому ребенку.

- Мне кажется, это вы даете возможность верить в чудеса. Узнают больше наши земляки о вашей семье и поймут – как же это важно дарить свою доброту, тепло и любовь, - отметил Губернатор.

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