В Самарской области вырос объем операций по банковским картам

Самарцы стали пользоваться картами гораздо чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители все больше совершают операций по банковским картам. Горожане перевели на другие счета более 830 млрд рублей.

По информации Банка России, за период с января по сентябрь 2022 года самарцы совершили более 625 миллионов операций. Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций выросло на 9%, а объем на 6%. При этом, оплата покупок по банковской карте в 16 раз превысила количество операций по снятию наличных денег.

Всего за указанный период совершили 588 миллионов операций по оплате товаров и услуг. Безналичная оплата становится популярнее.

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