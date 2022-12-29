В Самаре ожидается сильная магнитная буря 30 декабря 2022 года

Горожане могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали о приближающихся магнитных бурях. Ее сила составит 4 балла.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря накроет областную столицу 30 декабря 2022 года. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль, слабость, а также может снизиться внимание и работоспособность. Жителям рекомендуют не перенапрягаться, проводить время на свежем воздухе и больше отдыхать.

Напомним, 29 декабря 2022 года объявлен желтый уровень опасности. Из-за снегопада дороги сковали 9-балльными пробками.

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