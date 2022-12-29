В Самарской области отделение ДОСААФ временно возглавил Сергей Мирошниченко

Временно должность занял Сергей Мирошниченко. Фото: ДОСААФ

В Самарской области стало известно о временном назначении на должность председателя отделения ДОСААФ Сергея Мирошниченко. Данные опубликовали на сайте организации.

Сергей Мирошниченко служил в воздушно-десантных войсках и спецназе ГРУ. После службы он работал руководителям в сфере строительства и в органах государственной власти. В 2021 году Сергей был руководитель предвыборной компании регионального отделения ВПП «Родина» и обеспечил лучший результат среди непарламентских партий. В 2022 году Сергей принимал участие в гуманитарных миссиях и оказывал помощь участникам СВО на территории Донбасса.

Напомним, предшественник Сергея Мирошниченко подвергся жесткой критики со стороны губернатора Самарской области. Дмитрию Азарову не понравилось качество работы Александра Чернышева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал