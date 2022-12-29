В Самарской области загорелся автомобиль на трассе М-5 «Урал» 29 декабря 2022 года

Пока нет официальной информации о происшествии. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области местные жители поделились кадрами возгорания автомобиля на трассе М-5 «Урал». Происшествие зафиксировали вечером, 29 декабря 2022 года.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на автодороге загорелось транспортное средство. Сильный огонь охватил машину. Автор видео отмечает, что автомобиль вспыхнул возле Черновки. Из-за происшествия на участке образовалась пробка. Жители предполагают, что взорвался газовый баллон. Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются.

Напомним, областную столицу вечером, 29 декабря 2022 года, сковали сильные 9-балльные пробки. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.