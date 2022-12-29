В Самарской области Дед Мороз и Снегурочка вновь поздравляют жителей на остановках

Волшебники и сказочные герои поздравляют горожан. Фото: администрация Тольятти

В городе Тольятти Самарской области Дед Мороз и Снегурочка продолжают новогоднюю традицию. Они поздравляют жителей на остановках общественного транспорта.

По информации администрации Тольятти, в четверг, 29 декабря 2022 года, волшебник с внучкой и сказочными героями встречают горожан и поздравляют их с приближающимися новогодними праздниками. В трех районах города создают праздничное настроение.

Напомним, в областной столице также продолжают подготавливать пространства. Организации и компании украсили фасады и территории возле зданий.

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