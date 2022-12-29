В Самаре легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи на Московском шоссе

Автомобиль врезался в скорую помощь. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре отечественный легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи поздним вечером, 29 декабря 2022 года. Местные жители поделились кадрами с места происшествия.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль двигался по Московскому шоссе. Авария произошла на пересечении с улицей Ташкентской. Легковушка врезалась в карету скорой помощи. Редакция «КП-Самара» отправила соответствующий запрос о получении информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются.

Напомним, на трассе М-5 «Урал» загорелся легковой автомобиль. Образовалась серьезная пробка.

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