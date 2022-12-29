Появились фото пылающих машин после тройного смертельного ДТП под Самарой 29 декабря

Автомобиль загорелся из-за столкновения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вечером очевидцы поделились кадрами страшной аварии. На автодороге М-5 «Урал» загорелся автомобиль.

Дорожное происшествий зафиксировали в 19:30 на 1079 километре трассы в Сергиевском районе. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: «Volkswagen», «Toyota Camry» и грузовик «Volvo». В результате столкновения, 48-летний водитель иномарки «Volkswagen» скончался на месте происшествия, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Правоохранители работают на месте аварии.

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