В Самаре главы районов отчитались об уборке территорий в период снегопада

Работники боролись с последствиями непогоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности 29 декабря 2022 года. В регионе прошел сильный снегопад.

Главы районов в областной столице рассказали, как проходит уборка территорий. На участки вышло почти 3,5 тысяч человек, чтобы бороться с последствиями непогоды. Так, администрация Железнодорожного района отметила, что во время уборки территории задействовали 271 дворника и 7 единиц спецтехники.

Работники смогли произвести механизированную уборку – 351 тыс. кв. м. и ручную уборку – 384 тыс. кв. м. Особое внимание уделили расчистке у соцобъектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.