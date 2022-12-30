Самарцы рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

Самарцы уже решили, что хотят посмотреть на каникулах Фото: Архив "КП"

Жители Самары и области рассказали, что планируют смотреть в период январских каникул. Самарцы уже определились со списком фильмов и сериалов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 29% самарцев хотят провести время за просмотром советских фильмов. В топ-10 попали: «Ирония судьбы, или с Легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика». Отмечают, что современные зарубежные фильмы планируют смотреть 18% опрошенных.

Только 10% респондентов собираются посмотреть современные российские фильмы и сериалы. Классику зарубежного жанра посмотрят 7% самарцев.

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