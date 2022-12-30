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НовостиОбщество30 декабря 2022 4:56

Самарцы рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах

Жители определились со списком
Алена ПРОВКИНА
Самарцы уже решили, что хотят посмотреть на каникулах

Самарцы уже решили, что хотят посмотреть на каникулах

Фото: Архив "КП"

Жители Самары и области рассказали, что планируют смотреть в период январских каникул. Самарцы уже определились со списком фильмов и сериалов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 29% самарцев хотят провести время за просмотром советских фильмов. В топ-10 попали: «Ирония судьбы, или с Легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика». Отмечают, что современные зарубежные фильмы планируют смотреть 18% опрошенных.

Только 10% респондентов собираются посмотреть современные российские фильмы и сериалы. Классику зарубежного жанра посмотрят 7% самарцев.

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