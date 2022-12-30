В Самаре появилась информация о ДТП на Московском шоссе

В аварии пострадали медработник и пациент. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в период непогоды произошли две серьезные аварии. Одну из них зафиксировали на Московском шоссе.

Поздним вечером, 29 декабря 2022 года, 18-летний водитель отечественного легкового автомобиля «LADA Vesta» ехал по Московскому шоссе у в сторону улицы Алма-Атинской. Мужчина не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с сиренами по регулируемому перекрестку. В результате столкновения, «скорая» перевернулась на бок. Пострадали 2 пассажира автомобиля скорой медицинской помощи – медработник и пациент.

Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства.

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