В Самаре появилась информация о ДТП на Московском шоссе

В аварии пострадали медработник и пациент. Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре в период непогоды произошли две серьезные аварии. Одну из них зафиксировали на Московском шоссе.
Поздним вечером, 29 декабря 2022 года, 18-летний водитель отечественного легкового автомобиля «LADA Vesta» ехал по Московскому шоссе у в сторону улицы Алма-Атинской. Мужчина не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал с сиренами по регулируемому перекрестку. В результате столкновения, «скорая» перевернулась на бок. Пострадали 2 пассажира автомобиля скорой медицинской помощи – медработник и пациент.
Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.