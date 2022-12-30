В Самарской области разыскивают злоумышленниц, обокравших женщину

Подозреваемых разыскивает полиция. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что ее обокрали в магазине.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в магазине на улице Мира из сумки местной жительницы украли кошелек. Сотрудники полиции смогли составить ориентировки на злоумышленниц. Приметы первой подозреваемой: около 25-30 лет, рост 160-170 сантиметров. Была одета в черную куртку, черные лосины, черную шапки, ботинки.

Приметы второй подозреваемой: около 35-40 лет, рост 160-170 сантиметров, синий пуховик, черный берет, темно-коричневые ботинки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщин, просят обратиться по номеру 102.

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