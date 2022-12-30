Дополнительные рейсы ввели на речной переправе Самара — Подголятино 30-31 декабря 2022 года

Количество рейсов на маршруте увеличилось до шести в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет работать речная переправа по маршруту Самара — Подголятино 30 и 31 декабря 2022 года. Помимо основных четырех рейсов в день, суда сделают два дополнительных. Информация размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, в предстоящие два дня теплоходы будут отправляться из Самары в 6:15, 9:00 (дополнительный, с заходом на Проран), 11:00, 14:00, 16:00 (дополнительный), 18:00 (Проран). В обратном направлении — в 7:00, 9:40 (доп.), 11:40, 14:40, 16:40 (доп.) и в 18:45.

С 1 января 2023 года речная переправа будет работать следующим образом: отправление из Самары — в 6:15, 11:00 (Проран), 14:00, 18:00 (П), из Подголятино — в 7:00, 11:40, 14:40 и 18:45. Те, кто отправляется из Самары, смогут купить билеты на речном вокзале, а в обратном направлении — у кассиров на теплоходах «Ом».

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