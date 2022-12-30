В Самарской области рассказали, как будут работать коммунальные службы в дни новогодних праздников

В регионе рассказали о работах служб и ведомств в период новогодних каникул Фото: Архив "КП"

В Самарской области первый вице-губернатор – председатель правительства региона Виктор Кудряшов провел совещание с главами районов, служб и ведомств. Стало известно, как будут работать экстренные и коммунальные службы в дни новогодних праздников.

В начале встречи отметили, что уходящий год для региона заканчивается успешно. Губерния стала одним из лидеров жилищного и дорожного строительства. В праздничные дни руководителей территорий обязали обеспечить дополнительные меры для безопасности жителей. Накануне январских праздников ожидается сильные снегопад, температура воздуха будет держаться от -1 до -8 градусов. Соответствующие службы будут расчищать территории.

Помимо этого, обсудили работу сотрудников полиции. В новогоднюю ночь многие жители традиционно выйдут на прогулку. В целях безопасности на площади Куйбышева оборудуют рамки металлодетекторов и выставят дежурные посты. Также планирую обеспечить надежную работу дорожного хозяйства. Служба скорой помощи будет работать круглосуточно.

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