Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники 31 декабря и 1 января

В последний день года торговые комплексы закроются раньше обычного Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Стало известно, как будут работать торговые центры в Самаре в новогодние праздники. Публикуем расписание самых крупных из них.

В субботу, 31 декабря 2022 года, ТК «Амбар», «Гудок», «Вива Лэнд», Эль Рио», LETOUT, «МегаСити», «Космопорт» будут открыты с 10:00 до 20:00, «Аврора» — с 10:00 до 21:00, «Парк Хаус» (торговые галереи, фудкорт, рестораны) — с 10:00 до 18:00.

В воскресенье, 1 января 2023 года, в «Амбаре» с 12:00 до 22:00 будут работать только кинотеатр, зона развлечений и фудкорт; в «Гудке» с 11:00 до 01:00 — «Мягкий кинотеатр»; в LETOUT с 12:00 до 22:00 — кинотеатр, зона развлечений, фудкорт; в «Вива Лэнде» с 13:00 до 22:00 — кинотеатр, магазины электроники и бытовой техники, фудкорт, с 13:00 до 23:00 — «Перекресток».

«Аврора» — с 15:00 до 22:00, фудкорт — с 12:00; в «Эль Рио» с 10:00 — «Лента», с 11:00 — фудкорт и кинотеатр; в «МегаСити» с 13:00 до 20:00 — «Перекресток», с 15:00 до 00:00 — ресторан «Хокку»; в «Парк Хаусе» с 12:00 — кинотеатр, с 13:00 — «Перекресток» и с 15:00 — рестораны; «Мега» — с 14:00 до 22:00; в «Космопорте» с 11:00 до 01:00 — кинотеатр, а с 14:00 до 23:00 — ресторан «Перчини».

В понедельник, 2 января 2023 года, все торговые комплексы вернутся к обычному графику работы.

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