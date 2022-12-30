В Самарской области сотрудники полиции задержали закладчика с героином

Мужчина прятал наркотики для продажи. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции задержали наркозакладчика. Мужчина пытался спрятать незаконные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, житель соседней республики был задержан во время «закладки». Правоохранители досмотрели подозреваемого и обнаружили 35 пакетов с наркотиками, а также данные о тайниках-закладках в телефоне. Согласно экспертизе, в пакетах находилось наркотическое вещество – героин, общая масса которого достигла 97 граммов.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Он приехал в регион, чтобы приобрести наркотики. Теперь ему грозит срок лишения свободы от 10 до 20 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.