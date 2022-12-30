Адвокаты обжаловали приговор дочери экс-мэра Самары за вымогательство 200 млн рублей у депутата

Ранее суд приговорил Людмилу Тархову к 7 годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут пересмотреть приговор дочери экс-мэра города Людмиле Тарховой, которую осудили за вымогательство 200 млн рублей у депутата губдумы Александра Милеева. Жалобы подали адвокаты обеих сторон, пишет Волга Ньюс.

По словам одного из защитников Людмилы Тарховой — Андрея Карномазова, жалобу они подали 28 декабря 2022 года. Адвокат сформулировал пять тезисов, каждый из которых планируется мотивировать в отдельной жалобе.

Представитель Александра Милеева тоже подал жалобу на этой неделе. По словам Сергея Давидяна, они будут настаивать на компенсации морального ущерба. Это сумма в 10 млн рублей.

Напомним, Ленинский районный суд Самары вынес приговор Людмиле Тарховой 19 декабря 2022 года. Ее признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей у Александра Милеева. Она свою вину так и не признала. Утверждала, что просто хотела вернуть долг — якобы эту сумму денег депутат задолжал ее отцу. Дочери экс-мэра Самары назначили реальный срок лишения свободы. Его придется 7 лет провести в колонии общего режима.

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