Снег и небольшой мороз обещают в Самарской области в новогоднюю ночь 2023

Самарцев ждет снежная праздничная ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в новогоднюю ночь. Переход из 2022-го в 2023 год обещает быть снежным и немного морозным.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 31 декабря 2022 года, в регионе местами ожидается небольшой снег. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха опустится до -3...-8 градусов, а кое-где еще ниже — до -13. Днем синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, местами сильный. Также возможен туман. При нем видимость ухудшится до 500-1000 метров. Столбик термометра поднимется до 0...-5 градусов.

В ночь на воскресенье, 1 января 2023 года, в Самарской области продолжит идти снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит -2...-7 градусов. Днем ожидается небольшой снег. Может «потеплеть» до 0 градусов.

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