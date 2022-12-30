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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 7:41

В Самаре женщина-инженер перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Потерпевшей позвонил неизвестный
Алена ПРОВКИНА
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают представляться сотрудниками финансового учреждения. Потерпевшая лишилась крупной суммы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 36-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он рассказал, что необходимо обезопасить свои счета и перевести деньги по указанным данным. Женщине доверилась звонившему и перевела 735 тысяч рублей. Только после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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