В Самаре вырос спрос на бани в преддверии новогодних праздников

В Самаре многие жители решили сходить в баню перед Новым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о повышении спроса на бани в период новогодних праздников. Многие следуют знаменитой традиции.

По информации Авито Услуг, ходить в баню в канун Нового года – древний русский обычай. Раньше считалось, что следующий год необходимо встречать с чистым телом и душой. В декабре 2022 года многие самарцы решили возобновить традицию. Спрос на бани вырос на 38% и только на 2% увеличилось количество объявлений на платформе. Средняя стоимость аренды составила 800 рублей/час.

Отмечают, что конечная стоимость будет зависеть от количества человек, времени аренды и дня недели. А вот русская баня на дровах с мангалом и бассейном обойдется самарцам в 1600 рублей в час, минимальное время аренды – 3 часа.

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