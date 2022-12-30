Под Самарой Datsun on-DO протаранил автобусную остановку и вылетел с дороги

Авария произошла во время утреннего снегопада Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 29 декабря 2022 года, на 11 км трассы Кинель — Богатое — Борское в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там Datsun on-DO протаранил остановку, вылетел с дороги и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем легковушки находился 42-летний водитель. Он в условиях снегопада двигался в сторону Кинеля. В пути следования выехал на правую обочину и врезался в автобусную остановку. После этого иномарка продолжила движение — вылетела с дороги и перевернулась.

В результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка авто. Ее доставили в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

Напомним, во время утреннего снегопада 29 декабря 2022 года в Самарской области произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием большегрузов и легковушек. Они унесли жизни 11 человек. Еще одно смертельное происшествие произошло вечером в Сергиевском районе. Там в результате столкновения трех авто вспыхнул пожар. Не выжил водитель одной из машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ехали домой с вахты: в страшном ДТП на трассе М-5 под Сызранью погибли пятеро уроженцев Башкирии

Погибшими в страшном ДТП на трассе М-5 под Сызранью оказались пятеро вахтовиков из Башкирии (подробности)

В Самарской области в страшном ДТП погиб сотрудник ФСБ из Забайкалья 29 декабря 2022 года

Его супруга находится в больнице в тяжелом состоянии, 10-месячный сын получил травму головы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал