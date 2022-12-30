Стало известно, как будет работать Самарский океанариум в новогодние праздники

Жители смогут посмотреть на краснокнижных животный. Фото: Самарский океанариум

В Самаре местным жителям рассказали, как будет работать океанариум. График работы изменят в новогодние праздники.

По информации организации, в праздничные дни горожане и гости региона смогут посетить океанариум. 31 декабря океанариум работает с 10:00 до 15:00. При этом, касса работает до 14:00, а 1 января жители смогут прийти к 15:00. Океанариум будет открыт для посетителей до 21:00.

Все остальные дни каникул океанариум работает с 10:00 до 21:00. Самарцы смогут посмотреть на краснокнижных рыб, азиатскую аравану, индийского ножа альбиноса, пингвинов Гумбольдта и кубинских крокодилов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.