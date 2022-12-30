Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом

В преддверии праздника председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поздравил жителей региона с наступающим Новым годом:

- Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новогодние праздники всегда дарят нам ощущение сказки, тепло близких людей и веру в светлое будущее. Это время, когда мы загадываем желания и искренне верим, что они обязательно исполнятся. В наступающем 2023 году желаю, чтобы ваши самые заветные мечты сбывались, рядом с вами были дорогие люди, и вы чувствовали себя стабильно и уверенно. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать свои мечты, и вас окружают единомышленники. Счастья, любви, гармонии, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

К Новому году банк выпустил экологическую сказку для детей и взрослых «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Читателей ждет путешествие по экологическим мифам. Вместе с героями вы узнаете, почему важно биоразнообразие, зачем и как экономить электроэнергию, чем школьники могут помочь в борьбе с загрязнением рек, во что можно превращать обыкновенный мусор и что такое осознанное потребление. Книга доступна в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе».

Кроме того, банк поможет клиентам подвести личные финансовые итоги года в рамках специального проекта. Так, клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты онлайн, сколько смотрели фильмы и слушали музыку, сколько бонусов получили, пожертвовали на добрые дела и т.д.