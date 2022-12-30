В Самарской области мать не могла видеться с ребенком из-за агрессивных родственников

Ребенок сможет снова общаться с матерью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местный житель не разрешал бывшей супруге видеться с ребенком. Его родственники были агрессивно настроены к женщине.

По информации ГУФССП России по Самарской области, женщина живет в городе и воспитывает еще одного ребенка. Долгое время она не могла беспрепятственно видеться с сыном, проживающим в поселке. Судебные приставы, сотрудники полиции и психологи выехали по месту проживания отца и помогли убедить его в необходимости встреч сына и матери.

Сотрудники службы призвали мужчину к объективности, последний согласился и признал, что ребенку необходима материнская забота. Экс-супруги смогли прийти к компромиссу. Ребенок воссоединился с матерью.

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