Более 600 полицейских будут следить за порядком в Самарской области в новогоднюю ночь 2023

В новогодние праздники в регионе усилят меры безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в новогоднюю ночь и последующие праздники усилят меры безопасности. Охранять покой жителей будут сотрудники полиции и ЧОПов, представители ДНД, казаки. Также круглосуточную вахту будут вести спасатели и пожарные. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам замначальника полиции ГУ МВД по Самарской области Юрия Дмитриева, в новогоднюю ночь на улицы выйдут 606 сотрудников полиции и 188 добровольных народных дружинников, а также казаки и представители частных охранных предприятий. В целях безопасности на площади Куйбышева, где в этом году не планируют проводить массовых гуляний и устраивать салют, установят рамки металлодетекторов и выставят дежурные посты.

В ночь на 7 января 2023 года в Самарской области пройдут рождественские богослужения. Обеспечивать безопасность на этих мероприятиях будут 1200 полицейских. Отметим, жители региона смогут в режиме онлайн посмотреть праздничную службу в Софийском соборе.

В новогодние праздники усилят работу и сотрудники МЧС. Они будут дежурить круглосуточно. Сформирован отряд в 8 889 спасателей и задействовано 847 единиц техники.

Напомним, ранее «КП-Самара» писала, как в праздники будут работать коммунальщики, почта, торговые центры и медицинские учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилась программа развлечений на площади Куйбышева в Самаре с 27 декабря по 8 января

Жителей и гостей города ждут катки, горка и зона «Зимние забавы» (подробности)

На стадионе «Солидарность Самара Арена» в новогодние праздники заработает каток

Ледовое пространство площадью 2,5 тысячи «квадратов» появится впервые (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал