В Самаре за подключение тепла жители получат сладкие мандарины

Жители смогут получить мандарины за подключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители могут поучаствовать в акции «Ты плюс Новый год». Клиенты компании получат сладкие мандарины за подключение тепла.

По информации «ЭнергосбыТ Плюс», специалисты офисов обслуживания напомнили о двух новогодних акциях. Одна из них – «В Новый год – без долгов и с подарками». Желающие должны не иметь долгов и оплатить рекомендуемую сумму за текущий месяц. Победителям спишут пени и вручат подарочные сертификаты на проверку счетчиков и оплату энергоресурсов номиналом – 1000 рублей.

У желающих принять участие в акции осталось всего два дня. Подробности можно узнать на официальном сайте компании.

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