В Самарской области 31 декабря 2022 года ожидается сильный мокрый снег

На территории области объявлен желтый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Нового года погода преподнесет очередной сюрприз жителям Самарской области. Синоптики обещают обильные осадки. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

- Днем 31 декабря 2022 года местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег. Объявлен желтый уровень опасности, - поделились специалисты Приволжского УГМС.

Помимо этого, в регион придет густой туман при видимости 500-1000 метров. Погода при этом будет теплой - температура воздуха составит 0...-5 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты ГУ МЧС по Самарской области просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

- Водителям необходимо обязательно соблюдать правила безопасного передвижения и скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

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