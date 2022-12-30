В Самарской области 13-летней девочке подарили заветный подарок, благодаря акции «Елка желаний»

Правоохранители воплотили мечту девочки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжают исполнять желания детей в рамках акции «Елка желаний». Всероссийская благотворительная новогодняя акция организована проектом «Мечтай со мной».

По информации ГУ МВД России по Самарской области, 13-летняя Ариша отправила свое письмо с желанием на сайт. Она давно хотела завести щенка и посетить центр кинологической службы. Главный федеральный инспектор по региону Михаил Феоктистов и замначальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев помогли воплотить мечту Ариши в жизнь. Они пригласили девочку с мамой в гости к полицейским-кинологам.

Во время встречи девочке рассказали о работе кинологов, особенностях дрессировки собак и лечении питомцев. После экскурсии девочке подарили щенка немецкой овчарки.

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