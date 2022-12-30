Стало известно, как будут работать ТЦ Самары 31 декабря 2022 года и в новогодние выходные

Самарцы успеют закупить все необходимое и посетить развлекательные заведения. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Самарские торговые центры продолжат работу даже в новогодние праздники. Правда, в некоторые дни график немного скорректируют. Рассказываем, как будут работать ТЦ 31 декабря и 1 января.

ТЦ “Мега” на Московском шоссе будет работать без выходных. 31 декабря он будет открыт с 10:00 до 18:00, 1 января - с 14:00 до 22:00. Расположенный здесь гипермаркет “Ашан” 31 декабря будет работать с 08:30 до 20:00, а 1 января с 14:00 до 22:00.

ТЦ “Мега Сити” на ул. Ново-Садовой 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00. 1 января практически все отделы будут закрыты, но некоторые продолжат принимать покупателей. В их числе - магазин “Перекресток”. Закупиться продуктами можно с 13:00 до 20:00.

“Перекресток” будет работать и в ТЦ “Парк Хаус”. 31 декабря он откроется в 9:00 и закроется в 21:00, 1 января будет работать с 13:00 до 24:00. В торговом центре также продолжится работа кинотеатра “Синема Парк”. Время работы 31 декабря - 10:00 до 18:00, 1 января - с 12:00 до 1:00.

Другие торговые центры - ТРК “Космопорт”, ТК “Амбар”, “Гудок”, “Вива Лэнд”, “Эль Рио”, LETOUT в субботу, 31 декабря, будут открыты с 10:00 до 20:00.

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