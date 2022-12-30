Самарцев предупредили об опасности выхода на лед

Горожанам не рекомендуют выходить на лед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об опасности выхода на лед. Горожанам рекомендуют соблюдать дополнительные меры безопасности.

По информации городской администрации, ежегодно жители областной столицы становятся «жертвами тонкого льда». Выходить на воду можно только, если лед имеет толщину не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо помнить, что не везде толщина одинакова. Тонкий лед имеет серый, матово-белый или желтый оттенки.

Помимо этого, лучше не выходить на лед вечером и ночью. Не стоит проверять лед ударом ноги, лучше использовать полено или лыжную палку.

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