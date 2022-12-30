Автобусу № 61 изменят схему движения и добавят остановки в Самаре с 31 декабря 2022

Пассажирам автобуса № 61 стоит быть внимательнее Фото: администрация Самары

В субботу, 31 декабря 2022 года, в Самаре частично изменят трассу следования автобуса № 61. Это связано с обустройством новых остановочных павильонов на улице XXII Партсъезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В направлении Хлебной площади автобус будет ходить следующим образом: от остановки «ТЦ «Колизей» до «Ул. Солнечная» (у дома № 8б) — по существующее схеме. Далее — по улице XXII Партсъезда с остановкой у дома № 184, затем по дублеру улицы Ново-Садовой, по улице Советской Армии, вновь по дублеру с остановкой в районе дома № 164а. Дальнейший путь автобуса будет пролегать по привычному маршруту.

В направлении остановки «ТЦ «Колизей»: до «Ул. Советской Армии» на дублере Ново-Садовой у дома № 285, далее — по Советской Армии, XXII Партсъезда с остановкой у дома № 223, затем — по Солнечной.

Таким образом, автобус № 61 теперь будет делать по две дополнительные остановки в каждом направлении. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

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