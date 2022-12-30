В Самарской области местная жительница незаконно продала алкоголь за 150 тысяч рублей

Женщину признали виновной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница решила подпольно продавать алкоголь. Правоохранители задержали злоумышленницу.

По информации прокуратуры Самарской области, женщину подозревают в незаконном обороте этилового спирта. Злоумышленница без лицензии продала алкоголь, общая сумма прибыли с которого превысила 150 тысяч рублей. Злоумышленницу удалось задержать. Женщина полностью признала свою вину.

Суд признал задержанную виновной и назначил ей штраф в размере заработной платы за один год – 180 тысяч рублей. Всю алкогольную продукцию изъяли из оборота.

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