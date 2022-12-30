Дмитрий Азаров открыл ряд соцобъектов в трех районах Самарской области 30 декабря 2022

Губернатор отметил: в 2022 году были выполнены все обязательства по строительству и ремонту социальных учреждений Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 30 декабря 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров открыл ряд соцучреждений в трех районах Самарской области: в Нефтегорском, Большечерниговском и Большеглушицком. Вне они были построены или обновлены в рамках нацпроектов. Мероприятие с участием главы региона прошло в режиме видеоконференции.

— Сегодня мы имеем возможность представить результаты нашей работы. Мы многое успели сделать в 2022 году. Полностью выполнили все взятые на себя обязательства по строительству и ремонту детских садов и школ, дорог, спортивных сооружений, домов культуры и т.д., — отметил Дмитрий Азаров.

В Нефтегорске заработало поликлиническое отделение районной больницы. В новом подразделении будут располагаться педиатрическое отделение, женская консультация и стоматология. Всего там будут трудиться около 50 медиков. В подарок учреждению губернатор передал два телевизора — для сотрудников и юных пациентов.

Еще один соцобъект открылся в селе Зуевка Нефтегорского района. Это обновленная школа, совмещенная с детским садом. Учреждение рассчитано более чем на 130 воспитанников.

В Большеглушицком районе заработала «умная» спортивная площадка с мультимедийным оборудованием. Там можно играть в баскетбол, волейбол, футбол и хоккей, а также заниматься легкой атлетикой на беговых дорожках.

А в селе Украинка Большечерниговского района открыли капитально отремонтированный Дом культуры. Последние 15 лет в здании работала только библиотека. Теперь туда вернулись творческие коллективы. Сегодня в ДК прошел первый большой концерт.

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