Самарцам рассказали, как встретить Новый год-2023 без вреда для организма

В частности, эксперты советуют тщательнее выбирать продукты к новогоднему столу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается Новый год, а вместе с ним - праздничные застолья. Многие поспешили заранее закупиться продуктами. Запасливость - хорошая привычка, но не всегда полезная. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они дали самарцам несколько рекомендаций, которые позволят провести праздники без вреда для здоровья.

- Заранее можно покупать продукты только с длительным сроком хранения. Всегда обращайте внимание на срок годности, состав и условия хранения продукта, закупайтесь только в разрешенных для торговли местах, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Отдельные советы катаются праздничного пира. Как правило, на новогодних столах красуется множество блюд, которые люди редко позволяют себе в будничные дни, поэтому хочется попробовать все и сразу. Специалисты напоминают: переедание - не лучшее решение.

- Не нужно садиться за стол голодными, не забывайте про завтрак, обед и ужин. Не стремитесь попробовать все блюда - чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм, - поясняют специалисты.

В Роспотребнадзоре также советуют не мешать свежую еду с остатками вчерашней, не хранить заправленные салаты в холодильнике больше суток. Оставлять скоропортящиеся продукты в комнате также не стоит.

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