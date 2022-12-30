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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:50

Туман и предпраздничные пробки накрыли Самару днем 30 декабря 2022 года

Заторы на дорогах города оцениваются в 8 баллов
Анастасия ФИЛАТОВА
Самару скрыла молочная пелена

Самару скрыла молочная пелена

Фото: Ольга НОВИКОВА

Днем в пятницу, 30 декабря 2022 года, Самару накрыли густой туман и предпраздничные пробки. По состоянию на 15:30 заторы на дорогах города достигают 8 баллов. Движение затруднено почти на всех основных магистралях.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», серьезные заторы наблюдаются на улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, в районе пересечения улиц Советской Армии и Стара-Загоры, около «Самолета».

Движение затруднено на многих улицах города

Движение затруднено на многих улицах города

Фото: Яндекс. Карты

Стоят автомобилисты и на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Движение там затруднено из-за ДТП. Пробка и на пересечении улиц Ивана Булкина и Дыбенко — видимо, горожане вновь устремились в «Космопорт» за покупками к новогоднему столу.

Из-за ДТП осложнен проезд по Южному шоссе в районе ТК «Амбар». Также на карте окрашены в красный участки улицы Мичурина и пересечение улицы Революционной и Московского шоссе.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что туман опустится на Самарскую область только днем 31 декабря 2022 года. Однако он пришел немного раньше. К слову, вскоре регион также окажется во власти сильного мокрого снега. Объявлен желтый уровень опасности.

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