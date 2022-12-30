Движение транспорта закрыли по трассе А-300 в Самарской области 30 декабря 2022 года

Ограничение ввели из-за неудовлетворительного состояния дороги Фото: Скриншот с видео

Днем в пятницу, 30 декабря 2022 года, в Самарской области ограничили движение транспорта по трассе А-300. По словам очевидцев, для проезда закрыли участок в Большеглушицком районе в направлении Казахстана.

— Движение в сторону Большой Глушицы остановлено по неизвестным причинам. При этом в направлении города машины едут спокойно, никого не тормозят, — написали автомобилисты в соцсетях.

Ситуацию прояснили в УГИБДД по Самарской области. По данным ведомства, движение перекрыли из-за неудовлетворительного состояния проезжей части на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Проезд ограничен для всех видов транспорта с 103 км до границы с соседней республикой.

— Данное ограничение будет действовать до момента устранения выявленных недостатков, — отметили в Госавтоинспекции.

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