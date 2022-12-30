Проезжую часть ул. Вилоновской могут сузить в Самаре в январе 2023 года

На улице Вилоновской запланированы работы по переустройству инженерных систем Фото: Google Карты

В Самаре могут сузить проезжую часть улицы Вилоновской. Такая необходимость может возникнуть в январе 2023 года. Об этом на очередном совещании по вопросам метростроя сообщил первый вице-мэр города Владимир Василенко.

По словам заместителя главы Самары, на улице Вилоновской предстоит переустройство газопровода, силовых кабелей, а также вынос и строительство водовода. Последний будет идти по улице Вилоновской, поворачивать в сторону Галактионовской, а затем — Ульяновской.

Также Владимир Василенко высказался насчет возможного ограничения проезда в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Он отметил, что в ближайшие праздничные дни перекрывать движение там не планируется.

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