Уроженцы Дагестана собрали более 100 тысяч рублей на издание книги о самарском педагоге Геннадии Матюхине

Геннадий Матюхин известен в Самарской области и далеко за ее пределами.

Память о самарском педагоге Геннадии Матюхине может быть увековечена в книге. Помощь в ее выпуске решили оказать уроженцы Дагестана - любители творчества Расула Гамзатова. Они собрали 104 тысячи рублей на издание книги.

- Мы, уроженцы Дагестана, обращаемся к руководству Самарской области и лично к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие, чтобы книга наконец была издана, - говорится на официальном канале сообщества Расула Гамзатова в телеграме.

Участники сообщества отмечают, что участие в акции приняли сотни людей. Супруга Геннадия Нина Матюхина, узнав о помощи дагестанцев, обратилась к ним со словами благодарности.

- Для меня особенно важно, что люди от чистого сердца, по своим возможностям решили оказать поддержку. Меня это очень поразило, и я искренне, от всей души вас благодарю, - обратился к дагестанцам Нина Матюхина.

Геннадий Матюхин - заслуженный артист Самарской области, известный диктор военных парадов на площади Куйбышева в Самаре. Он родился в Бугуруслане. В Куйбышеве закончил студию при театре драмы. Работал в Куйбышевской филармонии, был директором сызранского театра, замдиректора Самарского театра драмы. Долгие годы Геннадий Матюхин возглавлял межрегиональную общественную организацию «Самарский литературный центр Василия Шукшина» и «Гамзатовский литературный клуб».

Геннадий Матюхин скончался 13 декабря 2020 года после осложнения хронической болезни.

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