В Самарской области коронавирус обнаружили у 218 человек 30 декабря 2022 года

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 491 332 жителей губернии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19 в Самарской области. 30 декабря 2022 года диагноз подтвердился еще у нескольких человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- За прошедшие сутки было проведено 10 446 исследований на КВИ. 218 случаев COVID-19 подтверждено, - сообщают областные власти.

Наибольшее число заболевших - жители Самары. В областной столице болезнь подхватили 145 человек. В Тольятти ковидом заболели 34 жителя, в Новокуйбышевске - 8. По семь случаев заболевания было зафиксировано в Чапаевске и Сызрани, по 3 - в Похвистневском и Нефтегорском районах.

В Камышлинском районе, Похвистнево и Жигулевске COVID-19 заболели по двое человек. В Ставропольском, Большеглушицком, Борском районах, в Октябрьске и Отрадном - по одному.

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