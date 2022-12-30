Трамваи планируют временно убрать с ул. Фрунзе в Самаре из-за строительства метро

Нескольким трамвайным маршрутам вновь изменят трассу следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трамваи в Самаре не смогут ездить по улице Фрунзе. Их планируют временно убрать оттуда из-за строительства метро. Об этом сообщил первый вице-мэр города Владимир Василенко.

— Представлен предварительный график дальнейших работ, связанных с переустройством трамвайных путей в районе улиц Красноармейской и Галактионовской, чтобы освободить перекресток для следующего этапа строительства. Необходимо возведение заглубленной трансформаторной подстанции для новой станции метро, — рассказал заместитель главы Самары.

Он отметил, что планируется временно убрать трамваи с улицы Фрунзе. Их пустят по улице Галактионовской. Они будут доезжать до улицы Пионерской и разворачиваться. По словам Владимира Василенко, желательный срок завершения строительных работ на перекрестке — к сентябрю или в октябре 2023 года.

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