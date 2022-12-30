Строительство лыжероллерной трассы завершили в Самарской области в конце 2022 года

Трассу возвели для учебно-спортивного центра «Чайка» в Волжском районе / Фото: vk.com/gkuuksso

В Самарской области в преддверии Нового года завершили строительство еще одного масштабного объекта. Речь идет о лыжероллерной трассе для учебно-спортивного центра «Чайка» в Волжском районе.

— В пятницу, 30 декабря 2022 года, было получено разрешение на ввод в эксплуатацию лыжероллерной трассы. Объект был построен в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни», — сообщили в управлении капитального строительства Самарской области.

Протяженность лыжероллерной трассы составляет 6,2 км / Фото: vk.com/gkuuksso

Напомним, трассу начали возводить в 2021 году. Ее протяженность составляет 6,2 км. Объект включает зоны старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судей и представителей СМИ, а также боксы для снаряжения и ожидания команд (один предназначен для людей с ОВЗ). В зоне финиша есть электронное информационное табло.

Лыжероллерную трассу можно будет использовать не только зимой. Этот комплекс — круглогодичный. Планируется, что там будут проводить официальные соревнования, тренировки спортивных школ, а также массовые катания для любителей лыж.

Отметим, строительство лыжероллерной трассы не обошлось без скандала. Ранее прокуратура выявила там нарушения. Как выяснилось, подрядчики просрочили выполнение работ по контрактам. Надзорное ведомство потребовало устранить недочеты. Выданное разрешение на ввод в эксплуатацию говорит о том, что ситуацию оперативно разрешили.

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