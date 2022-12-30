Схема движения автобуса №61 в Самаре изменится с 31 декабря 2022 года

Новая мера принята с учетом обращений граждан. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 31 декабря 2022 года схема движения автобусного маршрута №61 в Самаре будет изменена. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Это связано с частичным изменением трассы следования и обустройством новых остановочных павильонов на улице 22 Партсъезда, - пояснили в мэрии.

В сторону Хлебной площади автобус будет следовать следующим образом: от ТЦ “Колизей” до дома № 8б по улице Солнечной, после - по существующей схеме. Далее - по улице 22 Партсъезда с остановкой у дома №184. После этого автобус уйдет на дублер Ново-Садовой, на улицу Советской Армии, на дублер улицы Ново-Садовой с остановкой в районе дома № 164а и далее по своему маршруту.

В сторону остановки “ТЦ “Колизей” маршрут будет выглядеть так: до ООТ “Улица Советской Армии” на дублере Ново-Садовой у дома №285. Затем автобус пройдет по улицам Советской Армии, 22 Партсъезда с остановкой в районе дома № 223. А после – по улице Солнечной и своему привычному маршруту.

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