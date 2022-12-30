Дмитрий Азаров встретился с врачами нового клинико-диагностического отделения в Крутых Ключах в Самаре

Новое отделение примет первых пациентов после новогодних праздников. Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 30 декабря, губернатор Дмитрий Азаров посетил новое клинико-диагностическое отделение в Крутых Ключах. Его строительство длилось меньше полугода. Сегодня объект оснащен всем необходимым: есть кабинеты для ультразвукового и эндоскопического обследования с современным оборудованием, созданы помещения для приема оториноларинголога, офтальмолога.

- Наши кабинеты оснащены современными аппаратами. Жители микрорайона смогут получать целый комплекс физиотерапевтических услуг, которые можно пройти по ОМС, в том числе магнитотерапию, лазерную и ультразвуковую терапию, - рассказала врач-терапевт Татьяна Филатова.

Кроме того, в модуль поставлен цифровой передвижной маммограф. Ранее в оснащении поликлиники его не было. Оборудование позволит улучшить диагностику заболеваний молочных желез, в том числе - онкологических.

- Здесь будут сконцентрированы узкие врачи и все диагностические службы. Необходимость этого отделения назревала давно, - поделился главный врач Самарской городской поликлиники №1 Василий Милованов.

Сегодня пациентами поликлиники в Крутых Ключах являются 25 134 человека. Из них 9 132 - дети. В новом отделении помощь будут оказывать 56 специалистов, в том числе 44 - на постоянной основе.

- В нашем микрорайоне живет большое количество людей, поэтому поликлиника нам нужна. Теперь нам не придется ездить на Мехзавод, - местная жительница Елена Марченко.

Новое отделение примет первых пациентов после новогодних праздников.

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