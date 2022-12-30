Территорию стадиона «Солидарность Самара Арена» украсила 25-метровая елка в декабре 2022 года

Новогоднюю красавицу установили накануне праздника

Областная столица полностью подготовилась к предстоящим новогодним праздникам. Площадь Куйбышева сияет сотнями огней, а на стадионе «Солидарность Самара Арена» появилась красивая новогодняя елка высотой в 25 метров. Самарский видеоблогер Евгений Щекин посетил территорию стадиона и показал лесную красавицу с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что работники уже завершают монтаж елки. Ее размер поражает, а само дерево украшено красивыми яркими игрушками.

Отметим, что елка станет не единственным украшением стадиона. В новогодние праздники здесь будет работать «Галерея премудрости» и «Дом Деда Мороза». А любители активного дома смогут покататься на лыжах, тюбингах и коньках.

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