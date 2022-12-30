Самарские приставы передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Помимо вещей, военнослужащие получат детские рисунки и поздравления с Новым годом. Фото: ГУФССП России по Самарской области

Жители Самарской области продолжают оказывать помощь участникам спецоперации на Украине. Накануне Нового года участие в акции приняли сотрудники регионального управления службы судебных приставов. Они собрали для военнослужащих продукты, теплые вещи и туалетные принадлежности.

- Бойцы получат термобелье, шапки, перчатки, нижнее белье, мыло и порошки, спальные мешки и туристические коврики, батарейки и налобные фонарики, консервы, сгущенное молоко и другие нужные на передовой вещи, - рассказали в ГУФССП России по Самарской области.

Не обошлось и без теплых пожеланий: в состав посылок вошли детские рисунки, письма и поздравления с наступающим Новым годом.

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